Basket Serie A | Trapani parte col piede giusto ed espugna Trieste

Roma, 4 ottobre 2025 - Il primo anticipo della Serie A di basket A Unipol 2025-2026 ha visto il successo esterno dei Trapani Shark che hanno espugnato il parquet della Pallacanestro Trieste col punteggio di 87-91. Resta intatta la striscia vincente della compagine allenata da Jasmine Repesa che colleziona così il terzo successo in altrettanti scontri diretti contro la compagine giuliana che deve rimandare il primo appuntamento con la vittoria. Sugli scudi Timothy Allen autore di 21 punti con un ottimo 711 da due. Ottimo anche l’impatto del neoarrivato Jordan Ford che chiude con 16 punti  servendo anche cinque assist. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

