Basket femminile vittorie per Reyer Venezia e Schio nella prima giornata di Serie A1
Si alza il sipario sulla Serie A1 di basket femminile 2025-2026 con il tradizionale ‘Opening day’ al PalaLeonessa di Brescia: andiamo a riepilogare brevemente quanto accaduto nelle partite odierne. DINAMO SASSARI-SAN MARTINO DI LUPARI 76-64 La Dinamo Sassari inizia il campionato con una vittoria per 76-64 contro l’Alama San Martino di Lupari. Match subito in discesa per le sarde con un primo quarto da 22-10, con le patavine che non riescono a reagire nella seconda frazione e si ritrovano sotto di venti lunghezze all’intervallo lungo (45-25). Nella ripresa l’Alama si ritrova e colma il gap fino al -9 (54-45), ma la Dinamo replica prontamente e rimane a +16 alla terza sirena (63-47). 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: basket - femminile
Basket femminile: Europei 2027, cambia il format delle qualificazioni
Basket femminile, censurato il video della squadra iraniana su richiesta di Teheran
Basket: Andrea Capobianco resta CT dell’Italia femminile fino al 2027
GAME DAY Serie B Femminile - 1ª Giornata Capra Team Ravenna ? Palestra Mattioli, RAVENNA Ore 21:00 #WeAreMagik #MagikBasket #MagikFamily - facebook.com Vai su Facebook
Dopo lo straordinario successo della Nazionale femminile, anche gli Azzurri della pallavolo conquistano l’oro ai Mondiali, per la seconda volta consecutiva. Siete l'orgoglio di un'Italia che vince! - X Vai su X
Basket femminile, vittorie per Reyer Venezia e Schio nella prima giornata di Serie A1 - 2026 con il tradizionale 'Opening day' al PalaLeonessa di Brescia: andiamo a riepilogare ... Scrive oasport.it
Basket femminile, l’Umana Reyer Venezia batte la Stella Rossa e accede alla fase a gironi dell’Eurolega 2025 - L'Umana Reyer Venezia supera le qualificazioni dell'Eurolega di basket femminile e accede così alla fase a gironi! Riporta oasport.it