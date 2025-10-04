Si alza il sipario sulla Serie A1 di basket femminile 2025-2026 con il tradizionale ‘Opening day’ al PalaLeonessa di Brescia: andiamo a riepilogare brevemente quanto accaduto nelle partite odierne. DINAMO SASSARI-SAN MARTINO DI LUPARI 76-64 La Dinamo Sassari inizia il campionato con una vittoria per 76-64 contro l’Alama San Martino di Lupari. Match subito in discesa per le sarde con un primo quarto da 22-10, con le patavine che non riescono a reagire nella seconda frazione e si ritrovano sotto di venti lunghezze all’intervallo lungo (45-25). Nella ripresa l’Alama si ritrova e colma il gap fino al -9 (54-45), ma la Dinamo replica prontamente e rimane a +16 alla terza sirena (63-47). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket femminile, vittorie per Reyer Venezia e Schio nella prima giornata di Serie A1