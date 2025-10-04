Bologna, 4 ottobre 2025 – A una settimana dalla Supercoppa Italiana e dopo l’inizio in settimana delle principali coppe europee, anche il campionato di Serie A di basket 20252026 è pronto a partire. Ad inaugurare la stagione sarà l’anticipo in programma quest’oggi, sabato 4 ottobre, alle ore 20 tra la Pallacanestro Trieste e la Trapani Shark: la sfida che terrà a battesimo anche la nuova piattaforma LBATV (di Lega Basket e Deltatre), la quale trasmetterà in esclusiva su sito, app per smartphone, tablet e Smart TV l’evento. Le due squadre si presentano alla palla a due con tante novità rispetto allo scorso anno: sono infatti sei le conferme in quel di Trieste, dove sono rimasti Ross, Ruzzier, Brown, Brooks e Candussi, mentre sono cinque quelle dei siciliani, che tra gli innesti estivi anche piazzato un colpo da novanta portando in Italia dalla NBA Ryan Arcidiacono. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, al via il campionato di Serie A: orari e dove vedere le gare del primo turno