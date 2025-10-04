Baskers scatenati nella prima in casa | Vasto battuta in cinque in doppia cifra
Frampula caput mundi: non poteva esserci un ritorno a casa migliore per i Chemifarma Baskérs, che davanti a un PalaGiorginigremito di 350 spettatori seppelliscono Vasto sotto un’autentica valanga di canestri. I Baskérs, forti di un sostegno calorosissimo sin dalla palla a due, scendono in campo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
