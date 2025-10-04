Basilicata incidente | quattro morti e sei feriti Scontro auto-camion

Il sinistro si è verificato nel pomeriggio in territorio di Scanzano Ionico, strada fondovalle dell'Agri. Scontro frontale, per cause da dettagliare, tra un camion Iveco e un'auto Renault Scenic 7 posti a bordo della quale c'erano dieci persone, braccianti di nazionalità pachistana stando a prime ricostruzioni. Quattro di queste sono morte, le altre sono rimaste gravemente ferite e trasportate all'ospedale.

