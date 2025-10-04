Bartesaghi in pole per sostituire Estupiñán | Allegri ci pensa ma non chiude il ballottaggio

L’aria del big match si fa pesante e profuma di scelte decisive. Massimiliano Allegri, con la calma di chi conosce il peso dei dettagli, prepara l’ennesimo incastro tattico della sua carriera. A sinistra, dove Pervis Estupiñán lascerà vuoto il suo corridoio per squalifica, il tecnico dovrà pescare nel vivaio del Milan. E, come ha confermato in conferenza, la decisione non è ancora scritta: « Hanno tutta la mia fiducia, domani può essere che giochi uno dei due ». Bartesaghi in vantaggio, ma il dubbio resta. Davide Bartesaghi, classe 2005, pare aver guadagnato una mezza lunghezza di vantaggio su Zachary Athekame, l’altro giovane in lizza. 🔗 Leggi su Milanzone.it

