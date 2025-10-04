Baroni | Subiamo troppo ma sono fiducioso Per Sarri lieve malore nel post parla il suo vice
L'allenatore granata commenta così il 3-3 contro la Lazio, mentre il collega biancoceleste non si presenta davanti alle telecamere. Ianni: "Non si è sentito bene, il finale di partita ha influito.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: baroni - subiamo
Il Torino espugna l’Olimpico! Un super gol di Simeone regala i tre punti agli uomini di Baroni ? - facebook.com Vai su Facebook
Torino, Baroni: “C’è grande rimpianto, ma brava la squadra. Il popolo laziale è nel mio cuore” - L'articolo Torino, Baroni: “C’è grande rimpianto, ma brava la squadra. Come scrive msn.com
I baroni del castello - Avvocato penalista, appassionato di calcio (ha partecipato al corso semestrale di perfezionamento in diritto e giustizia sportiva presso Università di Milano), geneticamente granata, abbonato al Toro ... Come scrive msn.com