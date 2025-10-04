Baroni furioso con i giornalisti in sala stampa dopo Lazio-Torino | Voi non mi conoscete non avete rispetto

Momenti di tensione nel post-partita di Lazio-Torino, dove la conferenza stampa di Marco Baroni è stata segnata da un acceso confronto tra giornalisti e tecnico: cosa è successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: baroni - furioso

Tensione in sala stampa tra due giornalisti dopo #Lazio-#Torino. La dura reazione di #Baroni furioso: "Voi..." - X Vai su X

Si giocava al “Delle Alpi”, ero un giocatore del Toro e perdemmo in “Zona Cesarini”, tipo al 91’. Ero furioso per la sconfitta che ritenevo immeritata. Paolo Di Canio mi fece il gesto dell’ombrello e se ne andò. Giurai a me stesso che la prima maglia bianc - facebook.com Vai su Facebook

Baroni furioso con i giornalisti in sala stampa dopo Lazio-Torino: “Voi non mi conoscete, non avete rispetto” - Torino, dove la conferenza stampa di Marco Baroni è stata segnata da un acceso confronto tra giornalisti ... Si legge su fanpage.it

Tensione in sala stampa dopo Lazio-Torino, la reazione di Baroni: "Non è una cosa bella, io sono uno tosto" - Torino in sala stampa, Marco Baroni reagisce: "State sereni, io sono uno tosto che non molla, questo mi dà energia che non voi non immaginate". Secondo msn.com