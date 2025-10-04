Baroni | Abbiamo buttato via una vittoria già fatta Dopo la sosta ripartiremo dal Napoli con un’altra partita difficile

Lazio e Torino pareggiano grazie al rigore di Danilo Cataldi dopo 103 minuti che toglie al Toro la soddisfazione di portare a casa tre punti preziosi. L’allenatore del Torino, Baroni, al termine del match ha parlato della sfida in conferenza stampa. La conferenza di Baroni. Qual è il suo stato d’animo? «Peccato, abbiamo buttato via una vittoria già fatta. Abbiamo dei ragazzi giovani che devono trovare fiducia, si passa da questi errori nel percorso. Rimane il valore di una partita vera e importante, fatta in un momento chiaramente non facile. Basta vedere quanto abbiamo creato, venire qui a giocare a Roma con questa personalità dimostra che questa è la strada giusta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

