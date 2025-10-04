Baroni | Abbiamo buttato via una vittoria già fatta Bastava buttare via un pallone e avremmo vinto
Lazio e Torino pareggiano 3-3. Il 3-3 è arrivato grazie al rigore di Danilo Cataldi dopo 103 minuti di gioco. Gol che toglie al Toro la soddisfazione di portare a casa tre punti preziosi. L’allenatore del Torino, Baroni, al termine del match ha parlato della sfida in conferenza stampa. La conferenza di Baroni. Qual è il suo stato d’animo? «Peccato, abbiamo buttato via una vittoria già fatta. Abbiamo dei ragazzi giovani che devono trovare fiducia, si passa da questi errori nel percorso. Rimane il valore di una partita vera e importante, fatta in un momento chiaramente non facile. Basta vedere quanto abbiamo creato, venire qui a giocare a Roma con questa personalità dimostra che questa è la strada giusta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: baroni - abbiamo
Maripan: «Ecco il nuovo Toro di Baroni, gli obiettivi del club e la nuova identità della squadra. Ai giovani che abbiamo dico questo…»
Torino, Cairo: «Contestazione? Abbiamo tifosi straordinari, servono risultati. Con Baroni…» – VIDEO
Baroni: «Abbiamo buttato via una vittoria già fatta. Dopo la sosta ripartiremo dal Napoli con un’altra partita difficile»
Baroni: «Abbiamo buttato via una vittoria già fatta. Dopo la sosta ripartiremo dal Napoli con un’altra partita difficile» In conferenza: «State sereni, sono uno tosto che non molla. So benissimo le difficoltà che incontreremo», https://www.ilnapolista.it/2025/10/baro - facebook.com Vai su Facebook
#Baroni: “Abbiamo buttato una vittoria già fatta. Grazie ai tifosi della #Lazio, qui sono stato bene” - X Vai su X
Baroni: «Abbiamo buttato via una vittoria già fatta. Dopo la sosta ripartiremo dal Napoli con un’altra partita difficile» - L'allenatore del Torino Baroni al termine della partia pareggiata contro la Lazio ha parlato della sfida in conferenza stampa. Da ilnapolista.it
Pagina 1 | Baroni: "Torino, vittoria buttata ma giocare così contro la Lazio significa tanto. Ho imprecato quando…" - Il tecnico granata ha sottolineato la crescita della squadra e ringraziato i tifosi biancocelesti. Scrive tuttosport.com