Inter News 24 Barella Inter, le ultime sul momento del centrocampista nerazzurro a cui Cristian Chivu vuole continuare ad affidarsi. I dettagli. In vista della sfida di stasera contro la Cremonese, Cristian Chivu potrebbe prendere una decisione strategica che vede Nicolò Barella nel ruolo di regista, una posizione che il centrocampista sardo ha già ricoperto con successo in passato. La presenza di Hakan Calhanoglu in campo dal primo minuto è infatti a forte rischio a causa di un infortunio subito durante l’ultima partita di Champions League contro lo Slavia Praga, e se il turco dovesse sedersi in panchina, Barella potrebbe essere spostato nel cuore del centrocampo per dirigere le operazioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Barella Inter, è lui il sostituto di Calhanoglu in regia: come cambia il centrocampo