Barcolana Sea Project puliti stamane i fondali del canale di Ponterosso

La quinta edizione della Barcolana Sea Project si è aperta questa mattina con l’operazione di pulizia dei fondali del canale di Ponterosso, promossa e organizzata dalla Associazione ambientalista L’Altritalia Ambiente di Trieste. Oltre un’ottantina tra subacquei, apneisti e volontari a terra. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: barcolana - project

Trieste torna a immergersi per l’ambiente: sabato 4 ottobre appuntamento con il Barcolana Sea Project e la pulizia dei fondali del Canale di Ponterosso - facebook.com Vai su Facebook

Cavana diventa villaggio di mare con la Barcolana, una settimana di eventi https://ift.tt/VBOkYyJ https://ift.tt/DcCEkn9 - X Vai su X

Barcolana Sea summit: Regione, sarà prima tappa Stati generali 2022 - La Regione Friuli Venezia Giulia ha avviato la collaborazione con Barcolana affinché il Sea summit sia ufficialmente la prima tappa della "road map" che condurrà all'importante ... Lo riporta ilgazzettino.it

Barcolana Sea Summit focuses on protecting the Mediterranean - The present and future of the Mediterranean Sea as it grapples with climate change: the third edition of the Barcolana Sea Summit focuses on this theme, reflecting on how to support the Mediterranean ... Come scrive ansa.it