Barcellona Lamine Yamal è di nuovo fermo Chi può essere il suo sostituto? Ecco su chi potrebbe puntare Flick anche se finora le risposte non sono state convincenti

La nuova assenza di Lamine Yamal, fermato da un infortunio alla zona pubica che lo ha già tenuto lontano dal campo per quattro partite, riapre l'interrogativo sul come Hansi Flick risolverà la sua mancanza nell'undici titolare.

Punteggi di lamine Yamal ma Barcellona detenuto da Rayo Vallecano

Lamine Yamal e l’intrattenimento con persone affette da nanismo: polemica in Spagna sul compleanno della stella del Barcellona

Lamine Yamal riapre il caso delle bende ai polsi nel Barcellona con un gesto provocatorio

Brutte notizie per il Barcellona: Lamine Yamal si è fermato per un nuovo problema all'inguine dopo i 90 minuti giocati col Psg Il club spagnolo ha comunicato l'indisponibilità del suo fuoriclasse per la gara in programma al Ramón Sánchez-Pizjuán

Da simbolo di disagio ad accessorio colorato e personalizzato. Tra i giovani cambia il rapporto con l'#apparecchio ai #denti che diventa di moda come nei casi di Miss Italia e della star del Barcellona, Lamine Yamal.

Barcellona, nuovo infortunio per Lamine Yamal: out 2-3 settimane - Il Barcellona perde di nuovo Lamine Yamal: il classe 2007 si ferma ancora per infortunio dopo la sfida col PSG Era appena rientrato a disposizione di Hans- Riporta gianlucadimarzio.com

Yamal, nuovo infortunio e ansia Barcellona: Clasico con il Real a rischio - La stella blaugrana ha rimediato un nuovo ko dopo la sfida contro il Psg in Champions: il comunicato e i tempi di recupero ... Secondo tuttosport.com