Barcellona Lamine Yamal è di nuovo fermo Chi può essere il suo sostituto? Ecco su chi potrebbe puntare Flick anche se finora le risposte non sono state convincenti

Barcellona, chi sostituirà Yamal considerando il suo lungo infortunio? Ecco le ultime novità La nuova assenza di Lamine Yamal, fermato da un infortunio alla zona pubica che lo ha già tenuto lontano dal campo per quattro partite, riapre l’interrogativo sul come Hansi Flick risolverà la sua mancanza nell’undici titolare. Una delle carte che il tecnico . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Barcellona, Lamine Yamal è di nuovo fermo. Chi può essere il suo sostituto? Ecco su chi potrebbe puntare Flick, anche se finora le risposte non sono state convincenti

