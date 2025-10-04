+ Barbero – barbarie lo striscione dei tifosi della Lazio è un omaggio allo storico più amato

Se la memoria non ci inganna, è la prima volta che allo stadio si vede uno striscione dedicato a uno storico. Eppure, la cosa non è poi così strana visto che il professionista in questione è Alessandro Barbero. È quello che hanno fatto oggi a Roma i tifosi della Lazio durante la partita di campionato contro il Torino, squadra di cui Barbero è sostenitore. Lo striscione, “ + Barbero – Barbarie “ è comparso nel settore dei distinti sud-est, zona dello stadio Olimpico dove si trova Lazio e Libertà, associazione che da tempo lavora in favore di un calcio inclusivo, contro la degenerazione razzista e politicizzata delle frange più estreme degli ultras. 🔗 Leggi su Cultweb.it

