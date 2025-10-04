Bar centrale il programma di elisa isoardi su rai 1 con serena bortone
Il panorama dell'intrattenimento televisivo si arricchisce di una novità che ha suscitato grande attesa: il nuovo programma del sabato pomeriggio trasmesso su Rai 1, intitolato Bar Centrale. In partenza il 4 ottobre 2025, questa produzione propone un format originale e coinvolgente, incentrato sul racconto delle buone notizie della settimana attraverso un approccio innovativo.
Elisa Isoardi torna su Rai 1 con “Bar Centrale”: “Mi piacerebbe avere Stefano De Martino ospite. Serena Bortone in studio? Lei mi ospitava nel suo programma, ora io la ospito nel mio, questo vuol dire essere colleghe e amiche. Felicissima che ritorni” – Intervista video
Sabato 4 ottobre, Pentone sarà in diretta su Rai 1 nel programma Bar Centrale, dove si parlerà delle sue tradizioni e della sua comunità. ? Leggi l’approfondimento https://www.metisonline.org/2025/10/02/sabato-su-rai-1-la-vita-a-pentone-protagonista- - facebook.com Vai su Facebook
TV Elisa Isoardi debutta con «Bar Centrale» su Rai1 - Elisa Isoardi torna in tv con il nuovo format «Bar Centrale», in onda da sabato 4 ottobre 2025 alle 14 su Rai1, subito dopo il Tg1, con cadenza settimanale. Secondo bluewin.ch
Serena Bortone ritorna su Rai 1: nuovo ruolo a Bar Centrale di Elisa Isoardi - A oltre due anni di distanza dalla sua ultima conduzione su Rai 1, Serena Bortone ritorna in televisione, questa volta non alla guida di un programma, ma come opinionista fissa. Scrive quilink.it