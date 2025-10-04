Bando sugli impianti E se andasse deserto? Il timore in assemblea

Il timore è quello che il bando di gestione degli impianti di proprietà comunale vada deserto. E’ questo il dato emerso l’altra sera durante l’assemblea organizzata dal Comune di Abetone Cutigliano sul futuro degli impianti di risalita. Sala consiliare piena nel municipio di Abetone, con la maggioranza schierata al gran completo (o quasi) per presentare il bando pluriennale di gestione delle seggiovie Regine, Selletta, Riva e dello skilift del Gomito. Sala consiliare piena, dicevamo. Ma qualche assenza ‘pesante’, visto che mancavano rappresentanti dei due principali proprietari di impianti di risalita: Società Abetone Funivie e Val di Luce. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bando sugli impianti. E se andasse deserto?. Il timore in assemblea

In questa notizia si parla di: bando - impianti

Palestre e campi, ecco il bando per la gestione di 45 impianti sportivi

Nuovo bando per le comunità energetiche: fino a 300mila euro per gli impianti green

Sabrina Figuccia (Lega): "Palermo e comuni della provincia sfruttino il bando Ics per gli impianti sportivi"

Incentivi alle Rinnovabili, aperto il bando della prima asta FER-X per impianti fotovoltaici NZIA: domande fino al 31 ottobre. - facebook.com Vai su Facebook

#FerX. Ecco il #bando per impianti #fotovoltaici Nzia. Iscrizioni al via. https://e-gazette.it/sezione/rinnovabili/fer-x-ecco-bando-impianti-fotovoltaici-nzia-iscrizioni-via… - X Vai su X

Terme di Acireale e Sciacca, gara deserta: zero offerte. Schifani: “Rilanciamo il bando” - Nessuna offerta per la riqualificazione delle Terme di Acireale e Sciacca. Segnala corrieretneo.it

Nessuno vuole le terme di Sciacca e Acireale, tanti accessi per conoscere il piano di rilancio ma bando deserto - "Le risorse, 90 milioni del Fondo sviluppo e coesione, ci sono" dice il Presidente della Regione che annuncia che gli uffici stanno già lavorando a nuovi bandi che possano risultare più attrattivi "An ... Riporta msn.com