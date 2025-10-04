Bandiere della Palestina sventolano al corteo pro Gaza a Roma – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2025 Le bandiere della Palestina sventolano al corteo pro Gaza a Roma. In migliaia sono scesi in piazza all'indomani dello sciopero generale per la Flotilla Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
