Bandiera palestinese sulla Torre Guinigi

Lanazione.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La Storia ci sta passando accanto e Lucca ha scelto da che parte stare: sulla Torre Guinigi – simbolo della nostra città – abbiamo srotolato una gigantesca bandiera palestinese. Se le istituzioni non parlano, non agiscono, lo facciamo noi". Così un gruppo di attivisti pro Palestina. "L’amministrazione comunale, come il governo, resta in silenzio. Ma chi tace di fronte all’orrore è complice. Al silenzio delle istituzioni si contrappone un grido che riempie le piazze: centinaia di migliaia di cittadini e cittadine, in tutta Italia e in tutta Europa, non vogliono restare inermi di fronte al massacro di un popolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

bandiera palestinese sulla torre guinigi

© Lanazione.it - Bandiera palestinese sulla Torre Guinigi

In questa notizia si parla di: bandiera - palestinese

Campidoglio, bandiera palestinese: la comunità ebraica protesta

La bandiera palestinese sventola sulla torre del Comune di Arezzo, rimossa perché non autorizzata

«Rimossa la bandiera palestinese che dalla tarda mattinata di oggi era stata issata nella torre comunale in maniera surrettizia ed impropria»

bandiera palestinese torre guinigiBandiera palestinese sulla Torre Guinigi - "La Storia ci sta passando accanto e Lucca ha scelto da che parte stare: sulla Torre Guinigi – simbolo della nostra città – abbiamo srotolato una gigantesca bandiera palestinese. Come scrive msn.com

bandiera palestinese torre guinigiUna grande bandiera palestinese srotolata da Torre Guinigi - In questa giornata di sciopero e manifestazioni, qualcuno ha voluto lanciare un messaggio ulteriore, da uno dei monumenti simbolo della città ... Segnala luccaindiretta.it

Cerca Video su questo argomento: Bandiera Palestinese Torre Guinigi