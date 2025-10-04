Bandiera palestinese sulla Torre Guinigi
"La Storia ci sta passando accanto e Lucca ha scelto da che parte stare: sulla Torre Guinigi – simbolo della nostra città – abbiamo srotolato una gigantesca bandiera palestinese. Se le istituzioni non parlano, non agiscono, lo facciamo noi". Così un gruppo di attivisti pro Palestina. "L’amministrazione comunale, come il governo, resta in silenzio. Ma chi tace di fronte all’orrore è complice. Al silenzio delle istituzioni si contrappone un grido che riempie le piazze: centinaia di migliaia di cittadini e cittadine, in tutta Italia e in tutta Europa, non vogliono restare inermi di fronte al massacro di un popolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
