Un bambino di un anno ha riacquistato l’udito grazie a un impianto cocleare smart di ultima generazione, inserito dall’équipe di Audiologia e Otochirurgia di Reggio Emilia. Si tratta di uno dei primi interventi di questo tipo eseguiti in Emilia-Romagna e in Italia. Il piccolo, operato lo scorso luglio e dimesso dopo pochi giorni, è in ottime condizioni. Il nuovo dispositivo è il primo sistema. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Bambino di un anno riacquista l'udito con un impianto smart: l'intervento realizzato all’ospedale di Reggio Emilia