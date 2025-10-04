Bambino di un anno riacquista l' udito con un impianto smart | l' intervento realizzato all’ospedale di Reggio Emilia

Un bambino di un anno ha riacquistato l’udito grazie a un impianto cocleare smart di ultima generazione, inserito dall’équipe di Audiologia e Otochirurgia di Reggio Emilia. Si tratta di uno dei primi interventi di questo tipo eseguiti in Emilia-Romagna e in Italia. Il piccolo, operato lo scorso luglio e dimesso dopo pochi giorni, è in ottime condizioni. Il nuovo dispositivo è il primo sistema. 🔗 Leggi su Feedpress.me

