Balzarini categorico, il giornalista contro i critici: il tecnico sta facendo un buon lavoro, le colpe non sono solo sue e chiedere la sua testa è assurdo. Bastano un paio di pareggi per mettere tutto in discussione. Dopo le ultime uscite della Juventus, una piccola parte di tifosi ha già iniziato a invocare un cambio in panchina, criticando l’operato di Igor Tudor. A spezzare una lancia in favore del tecnico bianconero è il giornalista Gianni Balzarini che, dal suo canale YouTube, ha difeso a spada tratta l’allenatore, definendo “eccessive” e “assurde” le critiche. Balzarini: il punto sul tecnico bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Balzarini categorico: «Assurdo chiedere ora l'esonero di Tudor. La società torni sui suoi passi soltanto in un caso». Il suo commento