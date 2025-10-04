Balzarini categorico | Assurdo chiedere ora l’esonero di Tudor La società torni sui suoi passi soltanto in un caso Il suo commento

Juventusnews24.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Balzarini categorico, il giornalista contro i critici: il tecnico sta facendo un buon lavoro, le colpe non sono solo sue e chiedere la sua testa è assurdo. Bastano un paio di pareggi per mettere tutto in discussione. Dopo le ultime uscite della  Juventus, una piccola parte di tifosi ha già iniziato a invocare un cambio in panchina, criticando l’operato di  Igor Tudor. A spezzare una lancia in favore del tecnico bianconero è il giornalista  Gianni Balzarini  che, dal suo canale YouTube, ha difeso a spada tratta l’allenatore, definendo “eccessive” e “assurde” le critiche. Balzarini: il punto sul tecnico bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

balzarini categorico assurdo chiedere ora l8217esonero di tudor la societ224 torni sui suoi passi soltanto in un caso il suo commento

© Juventusnews24.com - Balzarini categorico: «Assurdo chiedere ora l’esonero di Tudor. La società torni sui suoi passi soltanto in un caso». Il suo commento

In questa notizia si parla di: balzarini - categorico

Cerca Video su questo argomento: Balzarini Categorico Assurdo Chiedere