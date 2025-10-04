News Tv, la pista di Ballando con le Stelle si trasforma ancora una volta in un campo di lacrime e polemiche. Nancy Brilli, visibilmente provata, ha commosso tutti raccontando la perdita della sua adorata Margot, un Labrador che era ormai una presenza fissa nella sua vita. L’attrice, con la voce che tremava, ha sussurrato: “Adesso è nel paradiso dei cani buoni”, strappando un applauso sincero al pubblico e lasciando uno strascico di fazzoletti bagnati in studio. La performance di Nancy, sulle note di una canzone da brividi insieme a Carlo Aloia, ha conquistato non solo i presenti ma anche i telespettatori da casa, che si sono lasciati travolgere dall’ondata di emozione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Ballando, Nancy Brilli in lacrime per la cagnolina morta ma Lucarelli gela tutti: parole durissime!