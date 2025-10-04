Ballando con le stelle stasera dalle 21.20 la seconda puntata
Milly Carlucci è pronta ad accogliere i telespettatori con la puntata di stasera di Ballando con le stelle: attesissima Belen Rodriguez. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: ballando - stelle
Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato
BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI
Ballando con le Stelle 2025: i primi concorrenti confermati e chi è in trattativa
Il grande show di Ballando con le stelle è ricominciato per una nuova edizione di sfide ed emozioni. Segui il secondo appuntamento questa sera alle 20.35 su Rai1, accessibile con sottotitoli a pagina 777 di Televideo a cura di #RaiPubblicaUtilità. - facebook.com Vai su Facebook
Aspettando Ballando Con Le Stelle É possibile rivedere la puntata su #RaiPlay https://raiplay.it/video/2025/09/Aspettando-Ballando-con-le-stelle---Puntata-del-20092025-ec48fbbf-7463-42ba-bad3-bd9e807b0754.html… #BallandoConLeStelle @Ba - X Vai su X
Ballando con le stelle, oggi 4 ottobre seconda puntata: c'è anche Belen - Belen Rodriguez ballerà un brano moderno con il suo partner Yuri Orlando, sulle note di Thinking out loud di Ed Sheeran. Scrive msn.com
Ballando con le stelle, il cast della serata: chi scenderà sulla pedana stasera - Secondo appuntamento dello show dance condotto da Milly Carlucci affiancata da Massimiliano Rosolino. Riporta msn.com