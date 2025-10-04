BALLANDO CON LE STELLE SECONDA PUNTATA | CAST CLASSIFICA E OSPITI DELLO SHOW DI RAI1

Secondo appuntamento di Ballando con le Stelle, il varietà condotto da Milly Carlucci in onda su Rai1 sabato 4 ottobre alle 21.30, subito dopo Affari Tuoi. LE COPPIE DI BALLANDO CON LE STELLE Saranno nuovamente dodici le esibizioni della serata e, al momento, nessuna coppia è stata eliminata. A scendere in pista saranno: Andrea Delogu-Nikita Perotti; Barbara D'Urso-Pasquale La Rocca; Emma Coriandoli-Simone Di Pasquale; Fabio Fognini-Giada Lini; Filippo Magnini- Alessandra Tripoli; Francesca Fialdini-Giovanni Pernice. E ancora Beppe Convertini-Veera Kinnunen; Marcella Bella-Chiquito; Martina Colombari-Luca Favilla; Nancy Brilli- Carlo Aloia; Paolo Belli-Anastasia Kuzmina; Rosa Chemical- Erica Martinelli.

