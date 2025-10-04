BALLANDO CON LE STELLE SECONDA PUNTATA | CAST CLASSIFICA E OSPITI DELLO SHOW DI RAI1

Bubinoblog | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo appuntamento di Ballando con le Stelle, il varietà condotto da Milly Carlucci in onda su Rai1 sabato 4 ottobre alle 21.30, subito dopo Affari Tuoi. LE COPPIE DI BALLANDO CON LE STELLE Saranno nuovamente dodici le esibizioni della serata e, al momento, nessuna coppia è stata eliminata. A scendere in pista saranno: Andrea Delogu-Nikita Perotti; Barbara D’Urso-Pasquale La Rocca; Emma Coriandoli-Simone Di Pasquale; Fabio Fognini-Giada Lini; Filippo Magnini- Alessandra Tripoli; Francesca Fialdini-Giovanni Pernice. E ancora Beppe Convertini-Veera Kinnunen; Marcella Bella-Chiquito; Martina Colombari-Luca Favilla; Nancy Brilli- Carlo Aloia; Paolo Belli-Anastasia Kuzmina; Rosa Chemical- Erica Martinelli. 🔗 Leggi su Bubinoblog

ballando con le stelle seconda puntata cast classifica e ospiti dello show di rai1

© Bubinoblog - BALLANDO CON LE STELLE, SECONDA PUNTATA: CAST, CLASSIFICA E OSPITI DELLO SHOW DI RAI1

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato

BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI

Ballando con le Stelle 2025: i primi concorrenti confermati e chi è in trattativa

ballando stelle seconda puntataBallando con le stelle 2025, stasera su Rai1: orario, cast e anticipazioni della seconda puntata di sabato 4 ottobre - Torna Ballando con le stelle 2025 con un nuovo orario su Rai1: in pista il cast di concorrenti e maestri e Belen Rodriguez ballerina per una notte! Riporta superguidatv.it

ballando stelle seconda puntataBallando con le Stelle, Belen infiamma la pista e una coppia rischia. Chi viene eliminato e cosa vedremo stasera - La seconda puntata del dancing show vedrà il ritorno in Rai della showgirl argentina, mentre la gara in pista entra nel vivo con il rischio eliminazione. libero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Seconda Puntata