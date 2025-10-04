Ballando con le Stelle Paolo Belli si racconta | Esperienza da concorrente difficile ora me la sto godendo

Comingsoon.it | 4 ott 2025

Paolo Belli, da 20 anni storico braccio destro di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle, ha esordito quest'anno come concorrente. Ecco cosa ha raccontato in quest'intervista!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

ballando con le stelle paolo belli si racconta esperienza da concorrente difficile ora me la sto godendo

© Comingsoon.it - Ballando con le Stelle, Paolo Belli si racconta: "Esperienza da concorrente difficile, ora me la sto godendo"

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

