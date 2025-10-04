ballando con le stelle nancy brilli danza con rabbia e si commuove

Certo, nella vita esistono situazioni ben più gravi, ma il dolore della perdita del migliore amico pelosetto è sempre molto soggettivo. Nella seconda puntata di Ballando con le Stelle, quando Nancy Brilli è salita in pista abbiamo subito notato che c’era qualcosa di diverso. La notizia della morte della sua cagnolina Margot, che per l’attrice era “la mia compagna di vita”, ha segnato una settimana difficile per l’attrice. Prima di esibirsi, Nancy Brilli si è raccontata emozionata, “con gli occhi lucidi”, confidando di aver “accompagnata fino alla fine” la sua fedele amica Margot. Ha spiegato che Margot ora “sta nel paradiso dei cani buoni”, e ha detto di dover comunque andare avanti: “Siccome noi di lavoro facciamo questo, si cancella l’emozione. 🔗 Leggi su Dilei.it

