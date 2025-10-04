Ballando Con Le Stelle Nancy Brilli danza con rabbia E si commuove
Certo, nella vita esistono situazioni ben più gravi, ma il dolore della perdita del migliore amico pelosetto è sempre molto soggettivo. Nella seconda puntata di Ballando con le Stelle, quando Nancy Brilli è salita in pista abbiamo subito notato che c’era qualcosa di diverso. La notizia della morte della sua cagnolina Margot, che per l’attrice era “la mia compagna di vita”, ha segnato una settimana difficile per l’attrice. Prima di esibirsi, Nancy Brilli si è raccontata emozionata, “con gli occhi lucidi”, confidando di aver “accompagnata fino alla fine” la sua fedele amica Margot. Ha spiegato che Margot ora “sta nel paradiso dei cani buoni”, e ha detto di dover comunque andare avanti: “Siccome noi di lavoro facciamo questo, si cancella l’emozione. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: ballando - stelle
Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato
BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI
Ballando con le Stelle 2025: i primi concorrenti confermati e chi è in trattativa
Massa ancora davanti alla tv per Francesca Fialdini: 'Ballando con le stelle', grande attesa - X Vai su X
Ho voglia di ballare con te, soltanto con te! @ballandoconlestelle lo show del sabato sera alle 21.30 su #Rai1. #BallandoConLeStelle - facebook.com Vai su Facebook
Lite tra Nancy Brilli e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle: il «bonus lutto» e i commenti indelicati dell'opinionista - Tensioni sul palco di Ballando con le stelle tra Nancy Brilli e Selvaggia Lucarelli, in cui interviene anche il compagno di ballo Carlo Aloia. Segnala ilmessaggero.it
Nancy Brilli, lacrime in diretta per la morte del suo cane: "Devastata, settimana straziante..." - L'attrice, prima di scendere in pista, ha raccontato di quanto sia stata dura la sua settimana. Si legge su corrieredellosport.it