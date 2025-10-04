Ballando con le Stelle Milly Carlucci | Un successo e i giovani sono con noi

(Adnkronos) – Ballando con le Stelle? "Mi viene da ridere che si possa considerare il nostro risultato meno di un successo. Il 23,1% o il 24% sono dati ottimi, visto che la prima serata di Rai1 ha toccato anche il 12%. I giovani sono con noi, la prova è l'incredibile risultato social". Così Milly Carlucci, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato

BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI

Ballando con le Stelle 2025: i primi concorrenti confermati e chi è in trattativa

? È il tuo momento! Da co-conduttore a concorrente, @paolobelliswing è sempre un protagonista di Ballando con le Stelle... Sul ballare non possiamo garantire, ma puoi fargli una domanda! Scrivila nei commenti #TVTalk torna sabato alle 15 su #R - X Vai su X

Mentre infiamma la polemica per i commenti sessisti, che la giuria ha rivolto a Marcella Bella nel corso della prima puntata, spuntano i primi retroscena sulla nuova edizione di Ballando con le stelle. - facebook.com Vai su Facebook

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci: "Un successo e i giovani sono con noi" - La sfida è tra reti che hanno bisogno di numeri per i loro investitori" ... Segnala adnkronos.com

Ballando con le stelle, il piano d'emergenza di Milly Carlucci contro Maria De Filippi: stasera sarà da Stefano De Martino ad Affari Tuoi - La sfida tv del sabato tra la regina di Rai1 e quella di Canale 5 entra nel vivo. ilmessaggero.it scrive