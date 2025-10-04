ABBONATI A DAYITALIANEWS Una serata ricca di colpi di scena. Questa sera, 4 ottobre alle 21.30 su Raiuno, torna l’appuntamento con Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci. Dopo l’esordio della scorsa settimana, lo show promette nuove emozioni e momenti imperdibili. Grande attesa per la presenza di Belén Rodriguez come “ballerina per una notte”, pronta a esibirsi in un brano moderno accanto al partner Yuri Orlando sulle note di Thinking Out Loud di Ed Sheeran. Il confronto tra concorrenti e giuria. La seconda puntata si preannuncia movimentata: si attende infatti il nuovo faccia a faccia tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli, oltre alla risposta di Beppe Convertini alle critiche ricevute. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ballando con le Stelle, la seconda puntata: attese scintille e sorprese in pista