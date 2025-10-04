Francesca Fialdini si conferma al primo posto anche nella seconda puntata della ventesima edizione di Ballando con le Stelle. Dopo l’esordio vincente della scorsa settimana, la conduttrice toscana sbaraglia ancora una volta tutti i suoi avversari e, in coppia con Giovanni Pernice, batte Barbara D’Urso e Andrea Delogu, le altre due concorrenti al vertice della classifica. A seguire, il resoconto dettagliato del secondo appuntamento dello show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. La gara. I primi a scendere in pista sono Filippo Magnini e Alessandra Tripoli con un cha cha. La coreografia è “ piaciuta tantissimo ” a Carolyn perché il concorrente è “ molto coordinato “. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Ballando con le Stelle 2025, seconda puntata: Fialdini e Pernice battono ancora tutti