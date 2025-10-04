Ballando con le Stelle 2025 seconda puntata | ansia da prestazione per D’Urso e La Rocca

Tutto è pronto per la seconda puntata di Ballando con le Stelle 2025, in onda questa sera su Rai 1 dopo Affari Tuoi. Si rinnova la sfida tra le dodici coppie in gara nello show di Milly Carlucci, con l’attesa per Belen Rodriguez ballerina per una notte. La gara. I primi a scendere in pista sono Filippo Magnini e Alessandra Tripoli con un cha cha. La coreografia è “ piaciuta tantissimo ” a Carolyn perché il concorrente è “ molto coordinato “. L’ex nuotatore precisa subito che si sentiva di partire per primo e avrebbe preferito avere più tempo per scaldarsi. Un’agitazione che, a detta di Canino, ha reso vera l’esibizione, in quanto “ sporca ” e con “ degli errori che ti rendono più autentico “. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

