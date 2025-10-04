Ballando con le Stelle 2025 Filippo Magnini apre la seconda puntata
Tutto è pronto per la seconda puntata di Ballando con le Stelle 2025, in onda questa sera su Rai 1 dopo Affari Tuoi. Si rinnova la sfida tra le dodici coppie in gara nello show di Milly Carlucci, con l’attesa per Belen Rodriguez ballerina per una notte. Occhi puntati sulle prove? La nostra “dancing queen” Belén Rodríguez sta preparando un numero che farà tremare la pista??? Appuntamento alle 21.25 circa su Rai1 e RaiPlay con #BallandoConLeStelle @millycarlucci pic.twitter.comk8bRN8tlCq — BallandoConLeStelle (@BallandoRai) October 4, 2025 La gara. I primi a scendere in pista sono Filippo Magnini e Alessandra Tripoli con un cha cha. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
