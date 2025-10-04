Baldur’s Gate 3 | salvare o uccidere Mizora nell’atto 2?
La scelta tra eliminare o salvare Mizora in Baldur’s Gate 3 rappresenta una decisione complessa, poiché le conseguenze di ogni opzione non sono sempre immediatamente evidenti. La presenza di Mizora, un personaggio con allineamento malvagio, si rivela cruciale nel corso dell’Atto 1 e influenza direttamente la storyline di Wyll. La modalità di interazione con lei può determinare sviluppi fondamentali, portando a esiti diversi che richiedono un’attenta valutazione strategica. chi è mizora in baldurs gate 3. il cambion al servizio dell’arcidiavolo zariel. Mizora è una potente cambion che opera sotto l’autorità dell’arcidiavolo Zariel, già padrona di Karlach prima della sua fuga da Avernus. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: baldur - gate
La battaglia più emozionante di baldur’s gate 3 dopo due anni
Gioco incredibile simile a baldur’s gate che non conosci ancora
Baldur’s gate 3: come il mio personaggio è riuscito a non morire mai
Ecco gli altri 3 personaggi di Baldur's Gate 3 in versione Funko PROMO PREORDER fino al 5 ottobre 2025 Arrivo indicativo : Dicembre 2025 FUNKO POP! - Baldur's Gate - Lae'zel https://www.nekotamastore.it/product-page/funko-pop-baldur-s-gate-lae-zel - facebook.com Vai su Facebook
Baldur's Gate 3 si aggiorna: ora supporta nativamente Steam Deck - X Vai su X