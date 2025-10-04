Bagnaia | Voglio che qualcuno mi spieghi cos’è successo oggi non avevo alcun controllo

Pecco Bagnaia ha attaccato la Ducati dopo la volata Motogp al Gran Premio d’Indonesia. È chiaramente preoccupato dopo il 16° posto nelle qualifiche e l’ultimo nella Sprint (14esimo). Delle prestazioni che il pilota non riesce a spiegarsi, poiché pochi giorni prima aveva letteralmente dominato in Giappone. Bagnaia: «. Così il pilota a Dazn Spagna: «Quello che è successo oggi è al di fuori del mio controllo. Ho dato il massimo, tutto quello che ho, come sempre. Avevo movimenti incontrollabili sulla moto, molte volte ho smesso di dare gas mentre altre non avevo freni. è sicuramente pericoloso guidare così ma siamo abituati e sappiamo come reagire a queste situazioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Bagnaia: «Voglio che qualcuno mi spieghi cos’è successo, oggi non avevo alcun controllo»

Bagnaia polemico: “Non ho nulla da dimostrare dopo Motegi. Devono darmi spiegazioni, è inaccettabile” - Il campione italiano della Ducati ha chiuso ultimo per distacco la Sprint dell'Indonesia e alla tv spagnola è stato durissimo ... Da formulapassion.it

