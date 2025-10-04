Bagnaia deluso | Non so cosa sta accadendo ma è qualcosa fuori dal mio controllo

Gp di Indonesia in salita per l'azzurro: "Frenato da una situazione tecnica inaccettabile. Qualcuno della Ducati dovrà pur dirmi perché sono così lento". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

