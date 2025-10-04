Bagnaia deluso | Non so cosa sta accadendo ma è qualcosa fuori dal mio controllo
Gp di Indonesia in salita per l'azzurro: "Frenato da una situazione tecnica inaccettabile. Qualcuno della Ducati dovrà pur dirmi perché sono così lento". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: bagnaia - deluso
MotoGP, Bagnaia deluso dopo il ritiro: “Non so cosa sia successo, qualcosa non andava già da prima”
Francesco Bagnaia amaro: “Caduto perché stavo spingendo. Sono deluso, confido nei test di domani”
GPOne.com. . Marc vince il titolo in Giappone e corona uno dei come back più impressionanti della storia dello sport. Ducati ritrova anche Bagnaia a Motegi, Honda sul podio con Mir. Ne parliamo con Carletto Pernat ? Nuovo allo streaming o vuoi migliorare? - facebook.com Vai su Facebook
#MotoGP #CatalanGP Pecco Bagnaia 21° nelle Practice e 23° di 24 nelle FP1. Come sono oggettivi i problemi, oggettiva è la confusione. Restano altresì prettamente soggettive le spiegazioni e/o giustificazioni veicolate finora. Da quanto si è appreso, oggi - X Vai su X
Bagnaia deluso: "Non so cosa sta accadendo, ma è qualcosa fuori dal mio controllo" - Gp di Indonesia in salita per l'azzurro: "Frenato da una situazione tecnica inaccettabile. msn.com scrive
Bagnaia allibito dopo il tracollo nella Sprint: “Teoricamente era la moto di Motegi ma in pratica non lo so” - Pecco Bagnaia è criptico durante l'intervista in diretta dopo la deludente Sprint Race del pilota Ducati in Indonesia ... Da fanpage.it