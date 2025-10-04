Badante ruba in casa dell' anziana che accudisce incastrata dalle telecamere
I carabinieri della stazione di Camogli hanno arrestato una badante italiana 67enne, ritenuta responsabile di diversi furti commessi presso l'abitazione della signora che accudiva.I militari, in seguito alla denuncia della vittima, che si era accorta di ammanchi di denaro dalla propria abitazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
