Babis trionfa in Repubblica Ceca | Praga svolta sul sentiero euroscettico
Il miliardario ed ex primo ministro Andrej Babis e il suo movimento ANO 2011 (“Movimento dei cittadini insoddisfatti”) hanno vinto nettamente le elezioni parlamentari in Repubblica Ceca aprendo la strada alla possibilità che il partito membro del gruppo euroscettico di Patriots for Europe (lo stesso di Viktor Orban e della Lega italiana) possa formare un nuovo governo. Babis e ANO 2011 hanno sfondato il 35,5% e conquistato 84 seggi su 200 al Parlamento di Praga, aumentando rispetto al 27,1% del 2021, staccando Spolu (“Insieme), la coalizione guidata dal Partito Civico Democratico del premier uscente Petr Fiala, di orientamento conservatore, che ha perso oltre 5 punti ed è sceso al 22,6% e a 51 seggi, 20 in meno rispetto alla precedente tornata. 🔗 Leggi su It.insideover.com
