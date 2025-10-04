Avete paura di perdere soldi tacete per gli sponsor Se non vi schierate siete per il genocidio È tutto un gran teatro | Ghali contro i rapper che non si sono esposti su Gaza

“ Il rap è morto, è tutto un gran teatro ”. Poche ore fa, mentre le piazze d’Italia si riempievano come non si vedeva da tempo in supporto della causa palestinese e della missione umanitaria della Global Sumud Flotilla, in un post su Instagram Ghali ha accusato i colleghi rapper di non prendere posizione sul conflitto mediorientale. “Quella del ‘io non ho mai fatto politica sui miei profili social quindi perché dovrei farlo ora’, oppure ‘è una storia molto delicata e complicata che va avanti da millenni’ sono tutte stron*ate e scuse. Chi se ne frega se i vostri fan vogliono solo la musica, se sono famiglia come li chiamate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Avete paura di perdere soldi, tacete per gli sponsor. Se non vi schierate siete per il genocidio. È tutto un gran teatro”: Ghali contro i rapper che non si sono esposti su Gaza

