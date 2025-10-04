Avengers | Doomsday – i numeri sembrano confermare più versioni degli Avengers e degli X-Men

Sebbene le riprese principali di Avengers: Doomsday si siano concluse dopo cinque mesi intensi, pochissime informazioni ufficiali sono trapelate sul film. I fratelli Russo – Joe e Anthony – hanno lasciato qualche criptico indizio qua e là, ma poco è stato confermato sul primo capitolo del kolossal in due parti, se non il fatto che Robert Downey Jr. interpreterà il villain principale: il Dottor Destino. Almeno, in Doomsday sarà così. Intanto, però, la macchina dei rumor ha cominciato a lavorare a pieno ritmo. C'è chi pensa che Downey Jr. vestirà anche i panni di Tony StarkIron Man. Altri ipotizzano un adattamento in chiave cinematografica del crossover Marvel del 2012 Avengers vs.

