Avellino Pini guarda a Verona | Crescere come squadra

Anteprima24.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Il Gruppo Lombardi Avellino Basket torna in campo domani alle 18 per la terza giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West. I biancoverdi saranno di scena all’AGSM AIM Forum contro la Tezenis Verona, in una sfida tra due squadre ambiziose, entrambe con una vittoria e una sconfitta in questo avvio di stagione. Coach Maurizio Buscaglia ha chiesto ai suoi maggiore intensità e concentrazione, lavorando in settimana sulla condivisione dei possessi e sull’attenzione ai dettagli. La lotta a rimbalzo sarà uno degli aspetti chiave per provare a imporre il proprio ritmo contro un’avversaria esperta e fisica come Verona. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

avellino pini guarda a verona crescere come squadra

© Anteprima24.it - Avellino, Pini guarda a Verona: “Crescere come squadra”

In questa notizia si parla di: avellino - pini

Giovanni Pini torna ad Avellino: esperienza e fisicità per completare il reparto lunghi

Coppa Italia, il Cerignola fa fuori l'Avellino: al prossimo turno se la vedrà col Verona - Il Cerignola batte l'Avellino di misura e si guadagna l'accesso ai trentaduesimi di Coppa Italia: successo meritato quello degli ofantini che hanno 4- m.tuttomercatoweb.com scrive

Avellino, salva la metà dei pini storici: cure ok, si fermano i tagli - Positiva l'applicazione del primo ciclo di cure fitoterapiche, salvi 8 dei 19 storici pini dell'Università Enologica di Avellino già destinati ad essere abbattuti perché infestati dalla cocciniglia. Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Avellino Pini Guarda Verona