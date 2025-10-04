Tempo di lettura: 2 minuti Il Gruppo Lombardi Avellino Basket torna in campo domani alle 18 per la terza giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West. I biancoverdi saranno di scena all’AGSM AIM Forum contro la Tezenis Verona, in una sfida tra due squadre ambiziose, entrambe con una vittoria e una sconfitta in questo avvio di stagione. Coach Maurizio Buscaglia ha chiesto ai suoi maggiore intensità e concentrazione, lavorando in settimana sulla condivisione dei possessi e sull’attenzione ai dettagli. La lotta a rimbalzo sarà uno degli aspetti chiave per provare a imporre il proprio ritmo contro un’avversaria esperta e fisica come Verona. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino, Pini guarda a Verona: “Crescere come squadra”