Avellino Pini guarda a Verona | Crescere come squadra
Tempo di lettura: 2 minuti Il Gruppo Lombardi Avellino Basket torna in campo domani alle 18 per la terza giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West. I biancoverdi saranno di scena all’AGSM AIM Forum contro la Tezenis Verona, in una sfida tra due squadre ambiziose, entrambe con una vittoria e una sconfitta in questo avvio di stagione. Coach Maurizio Buscaglia ha chiesto ai suoi maggiore intensità e concentrazione, lavorando in settimana sulla condivisione dei possessi e sull’attenzione ai dettagli. La lotta a rimbalzo sarà uno degli aspetti chiave per provare a imporre il proprio ritmo contro un’avversaria esperta e fisica come Verona. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: avellino - pini
Giovanni Pini torna ad Avellino: esperienza e fisicità per completare il reparto lunghi
L’eleganza ha un nuovo indirizzo. Nel cuore di Avellino, in Via Aldo Pini 10, Agapè Lounge & Bistrot è la cornice ideale per un aperitivo di classe. I nostri drink premium, come questo cocktail con Bombay Bramble, nascono dall’arte del nostro barman e si - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Italia, il Cerignola fa fuori l'Avellino: al prossimo turno se la vedrà col Verona - Il Cerignola batte l'Avellino di misura e si guadagna l'accesso ai trentaduesimi di Coppa Italia: successo meritato quello degli ofantini che hanno 4- m.tuttomercatoweb.com scrive
Avellino, salva la metà dei pini storici: cure ok, si fermano i tagli - Positiva l'applicazione del primo ciclo di cure fitoterapiche, salvi 8 dei 19 storici pini dell'Università Enologica di Avellino già destinati ad essere abbattuti perché infestati dalla cocciniglia. Lo riporta ilmattino.it