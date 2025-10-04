Tempo di lettura: 3 minuti Al Partenio-Lombardi va in scena una sfida dal sapore opposto: l’ Avellino di Raffaele Biancolino cerca conferme e continuità, mentre il Mantova di Davide Possanzini si aggrappa all’ultima occasione per invertire la rotta. Fischio d’inizio alle 15:00, direzione affidata a Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta, per una gara che vale più dei tre punti. A leggere la classifica sembrerebbe l’impegno più agevole finora per i biancoverdi, ma Biancolino non vuole cali di concentrazione. Il tecnico irpino ha richiamato i suoi dopo la rimonta di Padova, chiedendo un approccio aggressivo e lucidità nei momenti chiave. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino-Mantova, le probabili formazioni