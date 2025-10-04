Avellino-Mantova le probabili formazioni
Tempo di lettura: 3 minuti Al Partenio-Lombardi va in scena una sfida dal sapore opposto: l’ Avellino di Raffaele Biancolino cerca conferme e continuità, mentre il Mantova di Davide Possanzini si aggrappa all’ultima occasione per invertire la rotta. Fischio d’inizio alle 15:00, direzione affidata a Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta, per una gara che vale più dei tre punti. A leggere la classifica sembrerebbe l’impegno più agevole finora per i biancoverdi, ma Biancolino non vuole cali di concentrazione. Il tecnico irpino ha richiamato i suoi dopo la rimonta di Padova, chiedendo un approccio aggressivo e lucidità nei momenti chiave. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: avellino - mantova
Frosinone, manita al Mantova! L'Avellino vince ancora, riecco il Venezia. Pari tra Cesena e Palermo
Avellino-Mantova, prevendita dei biglietti: le info
Il Mantova all’orizzonte, l’Avellino ritrova Sounas
Avellino-Mantova: probabili formazioni Leggi qui https://tinyurl.com/79tp8x84 #avellino #mantova#formazioni #probabiliformazioni #sportcampania #serieb - facebook.com Vai su Facebook
? Sabato 4 Ottobre Avellino (AV) ? Partenio - Lombardi 15:00 Avellino Mantova http://bit.ly/3Ik2Krq #usavellino1912 #Branco - X Vai su X
Avellino-Mantova, le probabili formazioni del match del “Partenio-Lombardi” - Lombardi” sfida tra i Lupi e i biancorossi: Sounas recupera ma non al top, Patierno e Tutino ancora out. Come scrive today.it
Serie B 2025-2026: Avellino-Mantova, le probabili formazioni - Avellino e Mantova scendono in campo alle 15 per la partita valida per la settima giornata di Serie B. Segnala sportal.it