Avellino-Mantova 0-0 Iannarilli | Sappiamo soffrire e abbiamo mentalità vincente
Dopo un match combattuto e ricco di occasioni nel finale, l’Avellino ha ottenuto un punto prezioso cintro il Mantova. La squadra di Biancolino dimostra carattere e resilienza, confermando la sua continuità positiva in campionato.Le parole di IannarilliIl portiere biancoverde Antony Iannarilli ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: avellino - mantova
Frosinone, manita al Mantova! L'Avellino vince ancora, riecco il Venezia. Pari tra Cesena e Palermo
Avellino-Mantova, prevendita dei biglietti: le info
Il Mantova all’orizzonte, l’Avellino ritrova Sounas
In vista della sfida con il Mantova l'Us Avellino ricorda che i cancelli saranno aperti dalle ore 13:00 "Pertanto si consiglia vivamente - si legge nella nota- di recarsi in anticipo ai varchi per garantire un regolare deflusso del pubblico e consentire agli stewar - facebook.com Vai su Facebook
? Sabato 4 Ottobre Avellino (AV) ? Partenio - Lombardi 15:00 Avellino Mantova http://bit.ly/3Ik2Krq #usavellino1912 #Branco - X Vai su X
Avellino-Mantova 0-0: finisce con un pareggio al Partenio - Secondo pareggio consecutivo, sesto risultato utile di fila, ma l'Avellino non riesce a centrare un'altra vittoria al Partenio: sarebbe stata la terza su altrettante gare stagionali ... Come scrive msn.com
Avellino: contro il Mantova, finisce senza gol - Primo tempo gradevole e in cui il più impegnato è il portiere di casa, Iannarilli, aut ... Scrive rainews.it