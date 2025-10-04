Avellino-Mantova 0-0 Biancolino | Un po’ di stanchezza ma la squadra cresce Ora ricarichiamo le batterie
L’Avellino chiude la serie intensa di gare con un pareggio sul Mantova, mantenendo la propria striscia positiva. Il tecnico Raffaele Biancolino analizza con lucidità la prestazione dei suoi, sottolineando la crescita del gruppo e la necessità di recuperare energie in vista dei prossimi impegni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: avellino - mantova
Frosinone, manita al Mantova! L'Avellino vince ancora, riecco il Venezia. Pari tra Cesena e Palermo
Avellino-Mantova, prevendita dei biglietti: le info
Il Mantova all’orizzonte, l’Avellino ritrova Sounas
In vista della sfida con il Mantova l'Us Avellino ricorda che i cancelli saranno aperti dalle ore 13:00 "Pertanto si consiglia vivamente - si legge nella nota- di recarsi in anticipo ai varchi per garantire un regolare deflusso del pubblico e consentire agli stewar - facebook.com Vai su Facebook
? Sabato 4 Ottobre Avellino (AV) ? Partenio - Lombardi 15:00 Avellino Mantova http://bit.ly/3Ik2Krq #usavellino1912 #Branco - X Vai su X
Avellino-Mantova 0-0: finisce con un pareggio al Partenio - Secondo pareggio consecutivo, sesto risultato utile di fila, ma l'Avellino non riesce a centrare un'altra vittoria al Partenio: sarebbe stata la terza su altrettante gare stagionali ... Si legge su msn.com
Avellino: contro il Mantova, finisce senza gol - Primo tempo gradevole e in cui il più impegnato è il portiere di casa, Iannarilli, aut ... Segnala rainews.it