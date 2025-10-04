Avellino insediata la cabina di regia per la revisione del PTCP
Avellino – Ieri mattina, presso la Sala Grasso di Palazzo Caracciolo, si è insediata la cabina di regia per la revisione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). A darne comunicazione è stato il presidente della Provincia di Avellino, Rino Buonopane.Le dichiarazioni del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: avellino - insediata
Nuovo Direttore Generale ASL Avellino: insediata Maria Concetta Conte
Piano energetico regionale, insediata la cabina di regia - "Il Piano energetico ambientale regionale è uno dei tre pilastri che assieme alla pianificazione, con la legge 20 sulle aree idonee, e alla Società energetica regionale, di prossima costituzione, ... Come scrive ansa.it
Pnrr: la Cabina di regia ha approvato la proposta di revisione tecnica - La Cabina di regia sul Pnrr "ha approvato la proposta di revisione tecnica del Piano, finalizzata alla sua efficace attuazione, che a breve sara' sottoposta ... Riporta ilsole24ore.com