Avanti Campania Ciarambino | Orgogliosa del cammino che sta per cominciare

" Sono davvero orgogliosa del cammino che comincia oggi con la lista 'Avanti Campania' e col progetto politico che il segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio, sta costruendo da tempo". Così la consigliera regionale della Campania, Valeria Ciarambino, a margine di un incontro presso la sede del partito, presenti Maraio ed il segretario regionale Michele Tarantino. " Ho scelto di aderire al Partito Socialista – spiega la Ciarambino – perché mi riconosco nei suoi valori e nella sua importante storia, fatta di coraggio e di difesa della libertà. Nel mio ufficio campeggia, da sempre, una foto di Sandro Pertini, esempio di politica forte e umana, vicina agli ultimi e lontana dai privilegi.