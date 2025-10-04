Avanti Campania Ciarambino | Orgogliosa del cammino che sta per cominciare
Tempo di lettura: 3 minuti “ Sono davvero orgogliosa del cammino che comincia oggi con la lista ‘Avanti Campania’ e col progetto politico che il segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio, sta costruendo da tempo”. Così la consigliera regionale della Campania, Valeria Ciarambino, a margine di un incontro presso la sede del partito, presenti Maraio ed il segretario regionale Michele Tarantino. “ Ho scelto di aderire al Partito Socialista – spiega la Ciarambino – perché mi riconosco nei suoi valori e nella sua importante storia, fatta di coraggio e di difesa della libertà. Nel mio ufficio campeggia, da sempre, una foto di Sandro Pertini, esempio di politica forte e umana, vicina agli ultimi e lontana dai privilegi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: avanti - campania
Conte (M5S): “Sulla Campania si va avanti”
Regionali Campania, incontro Schlein-De Luca, un passo in avanti per Fico candidato
Elezioni Regionali Campania, De Luca apre a Fico: «Intesa sui programmi, ma no a fughe in avanti»
Campania, Peretti: «Granchio blu sotto controllo, avanti con il monitoraggio della Federico II» - facebook.com Vai su Facebook
Valeria Ciarambino aderisce al Psi - «Sono davvero orgogliosa del cammino che comincia oggi con la lista “Avanti Campania” e col progetto politico che il segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio, sta costruendo da tempo». Si legge su msn.com