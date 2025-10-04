Autunno ad Ancona all' insegna dello sport | i tanti appuntamenti in programma a ottobre e novembre

Anconatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Ricco il calendario degli eventi sportivi in programma nella città di Ancona per quest’autunno, partito con il Campionato Italiano Assoluto Drifting d'Altura. Ma L’autunno sportivo anconitano comincia con il mare, perché fino al 5 ottobre, dalle 8 alle 15, il club “Amici del Mare”. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: autunno - ancona

Sport in città: ad Ancona l’autunno è all’insegna dell’agonismo e del divertimento - Gare, manifestazioni e attività coinvolgeranno il capoluogo marchigiano L’autunno anconetano si apre all’insegna dello sport con un fitto calendario di eventi che coinvolgeranno la città e il suo terr ... Come scrive youtvrs.it

Autunno live, star in arrivo. Ancona aspetta Coez, Francesco Renga pronto a conquistare Porto Sant’Elpidio - Sabato al Passetto l’evento clou con Fabrizio Moro protagonista in uno degli scenari più suggestivi del capoluogo regionale. Si legge su corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Autunno Ancona Insegna Sport