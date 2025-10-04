Autostrada terribile incendio in galleria | tutto bloccato

Restano gravi i danni all’infrastruttura autostradale dopo il violento incendio che nella notte ha completamente distrutto un Tir carico di materiale tessile all’interno della galleria Largnano, lungo la A1 Direttissima tra Firenze e Bologna. Il tratto è stato immediatamente chiuso in entrambe le direzioni e, al momento, non ci sono tempi certi per la riapertura. Le fiamme, divampate intorno alle due, hanno reso necessario un lungo intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con più squadre da Firenze e da Bologna per domare l’incendio e mettere in sicurezza la zona. Il mezzo pesante è andato completamente distrutto insieme al suo carico, che ha alimentato il rogo in pochi minuti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: autostrada - terribile

Terribile incidente in autostrada, schianto inevitabile: morto un uomo

Terribile incidente in autostrada, è tragedia: come è successo

L'aereo che si schianta in autostrada: il video del terribile incidente aereo

Erano da poco passate le 9 di questa mattina quando un terribile incidente si è registrato sull'Autostrada del Sole, in territorio di #Ceprano. - facebook.com Vai su Facebook

Autostrada: camion a fuoco in galleria A1, chiuso tratto Direttissima - Per il ripristino dei danni causati dall'incendio, che è stato spento, è stato chiuso il tratto tra Aglio e Firenzuola (Firenze), in direzione di Bologna ... Come scrive tg24.sky.it

A1 Direttissima, camion a fuoco in galleria: danni alla struttura, tratto autostradale chiuso - Sul posto sono intervenute squadre del comando di Firenze – distaccamento di Barberino del Mugello – e del distaccamento di Monghidoro del comando di Bologna, con due squadre e tre autobotti. Segnala lanazione.it