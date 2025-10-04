Autostrada | camion a fuoco in galleria A1 chiuso tratto Direttissima
L'incidente è avvenuto questa notte. Per un camion in fiamme in galleria è stato temporaneamente chiuso al traffico dalle 2 il tratto sull'autostrada A1 Milano-Napoli Direttissima compreso tra Aglio e Firenzuola (Firenze), in direzione di Bologna, per il ripristino dei danni causati dall'incendio, che è stato spento. Il Tir è andato a fuoco all'altezza del km 31+600 all'interno della galleria Largnano. Sul posto i vigili del Fuoco, la Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4o Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. Agli utenti in viaggio verso Bologna si consiglia di percorrere la A1 Milano-Napoli Panoramica. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
