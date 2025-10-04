Autostrada A1 | tir a fuoco nella notte fra Aglio e Firenzuola Chiuso tratto Direttissima

Intorno alle 2 di stanotte, 4 ottobre 2025, sull’autostrada A1 Milano-Napoli Direttissima è stata disposta la chiusura temporanea del tratto compreso tra Aglio e Firenzuola, in direzione Bologna, per il ripristino dei danni causati da camion andato in fiamme L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: tir a fuoco nella notte fra Aglio e Firenzuola. Chiuso tratto Direttissima

