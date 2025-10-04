Autorità Portuale Mar Tirreno Centrale si dimette Andrea Annuziata

Andrea Annunziata, commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale si è dimesso dall’incarico con decorrenza 7 ottobre. “Grazie – ha detto Annunziata – al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e al viceministro Edoardo Rixi per la fiducia accordatami. Il lavoro fatto in questi quattro anni oltre a raggiungere importanti risultati, ha creato tutti i presupposti per delineare un roseo futuro ai porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia. L’approvazione del documento di programmazione strategica dell’Adsp del Mare Tirreno Centrale e i tre piani regolatori dei porti, sono strumenti indispensabili per accompagnare la crescita di questi scali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it