’Autori&Cavalli’ parole e musica accompagnano le opere d’arte

È definito un incontro speciale tra letteratura, musica e poesia. Domani pomeriggio, alle 17,30, al Piccolo Teatro, all’interno del Palazzo Sergardi Biringucci (via Montanini), una particolare appendice alla mostra "Cavalli d’autore" con "Autori & Cavalli". Protagonisti due attori, Massimo Reale e Paola Benocci, con le filastrocche di Elena Cardaioli, nell’accompagnamento musicale della chitarra classica di Silvia Tosi. Il successo della mostra ha particolari "colpi di coda", mai definizione può essere più giusta, per aver messo insieme creatività e bellezza di un luogo, per una accessibilità che ben suona e si accorda alla volontà di vedere (finalmente) viva questa città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

