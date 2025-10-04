Autodromo del Mugello grave incidente a un giovane motociclista

Scarperia (Firenze), 4 ottobre 2025 – Grave incidente in pista al Mugello per il pilota di moto Davide Conte, 21 anni di Torino, mentre era in gara con le Sport Bike al Campionato italiano velocità di motociclismo (Civ). Secondo prime ricostruzioni il 21enne nel corso del penultimo giro avrebbe urtato un altro pilota all'uscita della curva Bucine, che è l'ultima prima del rettilineo del traguardo. Conte è caduto andando a finire nella ghiaia. Le conseguenze sono apparse subito serie ed è stata esposta la bandiera rossa per interrompere la corsa e permettere ai sanitari di entrare in pista per dare soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

